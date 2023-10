Fiatal magyar labdarúgó a világ legnagyobb tehetségeinek listáján

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Fiorentina elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Ferencvárostól a következő szezontól a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurthoz igazoló Lisztes Krisztiánt immár nemzetközi szinten is egyre inkább észreveszik és megkülönböztetik.

A spanyol CF Vélez vezető játékosmegfigyelője, Lee Scott véleménye szerint Lisztes Krisztián ott van a világ tíz legjobb fiatal játékosa között, méghozzá a kilencedik helyre rangsorolta őt.

A lista élén a PSG üdvöskéje, Warren Zaire-Emery található, a második helyre a Barcelona szupertehetsége, Lamine Yamal nyert besorolást, míg a dobogó harmadik fokára a már PL-ben is bizonyító Evan Ferguson (Brighton & Hove Albion) férkőzött oda.

A 18 éves támadó középpályás 2022. májusában debütált a profik közt, az elmúlt szezon második felében pedig fiatal kora ellenére rendszeres beugróként meggyőző teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet. Az egykori ferencvárosi közönségkedvenc, idősebb Lisztes Krisztián fia tavaly áprilisban a Fehérvár ellen csereként beállva duplázott, majd a bajnokság hajrájában a Vasas, az Újpest és a Kisvárda ellen is eredményes volt. Időközben debütált Gera Zoltán irányítása alatt a magyar U21-es válogatottban is, Szlovákia ellen rögtön győztes góllal. Jó formáját ősszel is folytatta, az újonnan indult kiírás első négy meccsén kétszer talált be.

Lisztes a 2022-2023-as szezon végén az MLSZ Rangadó-gáláján megkapta az Év felfedezettje díjat.

A fiatal játékos az új idényben sem tétlenkedett, hiszen eddig három gólja van a magyar bajnokságban, illetve kétszer talált be a Magyar Kupában.