Fiatal magyar csatár igazolt az olasz élvonalbeli csapathoz

Hatalmas lehetőség előtt állhat.

Az MTK Budapest korosztályos válogatott támadója, Kugyela Zalán a 16. születésnapját követően hároméves profi szerződést kötött a Serie A-ban szereplő Torino együttesével.

A fiatal játékos már hetekkel ezelőtt a neves olasz csapat korosztályos csapatával készülhetett, leigazolását azonban csak nemrégiben erősítették meg.

"Alig vártam már ezt a pillanatot, hogy csatlakozhassak a Torino csapatához. Hónapok óta tudtam, hogy a felkészülést ezen a nyáron már itt Olaszországban kezdhetem el a Torino szerződtetett játékosaként, így nem csoda, hogy számoltam vissza a napokat. Nagyon boldog vagyok, hiszen évek óta azért dolgoztam, hogy kipróbálhassam majd magam külföldön, és ez most megadatott" - nyilatkozta a fiatal magyar játékos a csakfoci.hu oldalnak az átigazolásáról.

"Rendkívül hálás vagyok az MTK-nak mindazért, amit az elmúlt években kaptam a klubtól, és azért is, hogy most is támogattak és lehetővé tették, hogy kipróbálhassam magam külföldön. Nagyon sokat kaptam az edzőimtől a mindennapokban, tudom, hogy nekik köszönhetem azt, hogy egy ilyen nagymúltú klub felfigyelt rám. Az MTK-nál és a válogatottban is mindig kiemelt figyelmet kaptam, és rengeteg segítséget, ezért lehetek most itt" - tette hozzá.

A játékos a CMG menedzseriroda közbenjárásának köszönhetően került a Serie-A-ben szereplő csapathoz, melynek így Horváth Krisztofer és Galántai Tamás mellett immár három magyar játékosa is van.