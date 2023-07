Fiatal játékosokkal hosszabbított a Barca

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nem csak Lamine Yamal, de Alejandro Baldé is hosszabbított a Barcával.

A Ferencváros-Klaksvík BL-selejtezőn a hazai győzelem 1.19, a döntetlen 6.50, a vendégek sikere 15.00-szörös szorzóval fogadható. (x)

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint Lamine Yamal és Alejandro Baldé is aláírta új szerződését a Barcelonával. Yamal mindössze 16 éves, bár a Barca felnőtt csapatában még nem mutatkozott be, viszont a spanyol U19-es válogatottban megtette ezt, az U17-es ben pedig 10 meccsen 8 gólt szerzett.



A 19 éves Baldé a gránátvörös-kékek egyik legnagyobb reménysége, a transfermarkt 50 millió euróra becsüli értékét. A balhátvéd már 38 mérkőzésen játszott a felnőttek között sőt, a spanyol válogatottban is ötször pályára lépett.