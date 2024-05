Fiatal játékosával hosszabbított a Fehérvár

Az MTK ellen már gólt is szerzett az NBI-ben.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A labdarúgó NB I-ben szereplő Fehérvár FC a hivatalos oldalán közölte, hogy meghosszabbította a 19 éves Pető Milán szerződését.

Pető Milán 2005. január 25-én született Bredában. A veszprémi utánpótlásból 2017-ben érkezett a Vidihez, ahol az U13-as korosztálytól kezdve valamennyi utánpótlás-korosztályban pályára lépett a Vidiben. 2022 májusában mutatkozott be az NB III-as csapatunkban, majd 2023 februárjában, egy hónappal a 18. születésnapja után az NB I-ben is debütált egy ZTE elleni bajnokin. A 2023/2024-es szezonban már 16 bajnokin lépett pályára az NB I-ben, az OTP Bank Liga NB I 31. fordulójában, az MTK Budapest elleni 4-0-s győzelem alkalmával pedig megszerezte - igen látványosra sikerült - első élvonalbeli gólját is.

"Nagyon örülök annak, hogy sok játéklehetőséget kaptam a szezonban az NB I-ben, az pedig külön öröm, hogy pénteken az első gólomat is meglőttem bajnokin az első csapatban, bízom benne, hogy ezt további gólok is követik majd. Nagy álmom volt a Vidi színeiben NB I-es játékossá válni, boldog vagyok, hogy mindezt saját nevelésű játékosként, a lépcsőfokokat végigjárva értem el, és hogy a klub hosszútávon is számít rám. Szeretnék minél meghatározóbb játékossá válni, idővel bekerülni a kezdőcsapatba és a lehető legtöbbet segíteni a Vidinek a célok elérésében" - nyilatkozta a szerződéshosszabbítás után Pető Milán.