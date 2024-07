Fiatal játékosával hosszabbított a DVSC

Hivatalos oldalán jelentette be a klub.

A DVSC 2027-ig meghosszabbította Vajda Botond szerződését – adta hírül kedden hivatalos honlapján a debreceni NB I-es labdarúgócsapat.

Az előző szezonban berobbant a magyar élvonalba a Loki 20 esztendős szélsője, Vajda Botond, akit az év felfedezettjének választottak. A játékos 21 bajnokin lépett pályára, 5 emlékezetes gólt szerzett, a szurkolók is gyorsan megkedvelték. A DVSC most 2027-ig meghosszabbította Vajda Botond szerződését, tehát a futballista és klub is hosszú távra tervez.