Fernando Torres bejelentette a visszavonulását

Fernando Torres pénteken a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejezi a pályafutását.

- Valami nagyon fontosat kell elmondanom. Tizennyolc izgalmas év után itt az ideje, hogy befejezzem a pályafutásomat - mondta Torres a Twitteren közzé tett videóban.

Torres az Atlético Madrdinál kezdte a pályafutását, ahol rendkívül fiatal csapatkapitány lett, majd 2007-ben igazolt Angliába a Liverpoolhoz.

A Vörösöknél töltötte pályafutása legeredményesebb szakaszát, 142 mérkőzésen 81 gólt szerzett, mielőtt 2011-ben a -hez igazot, ahol bár sosem tudta megismételni korábbi teljesítményét, de Bajnokok Ligáját, Európa-ligát, és FA-kupát nyert.

A Kölyök becenéven is ismert csatár egy rövid időt eltöltött kölcsönben az AC Milannál, mielőtt visszatért az Atlético Madridhoz, ahol már többnyire csak kiegészítő szerep jutott neki, de utolsó szezonjában nevelőegyesületével is sikert aratott az Európa-ligában, mielőtt Japánba, a Szagan Toszuhoz került.

Fernando Torres a legnagyobb sikereit a spanyol válogatottal érte el: a 2008-as Európa-bajnokság döntőjében győztes gólt szerzett, két évvel később világbajnok lett, majd 2012-ben ismét megnyerte az Eb-t. A nemzeti csapatban összesen 110 alkalommal lépett pályára és 38 gólt szerzett.

A 35 éves játékos vasárnap tart sajtótájékoztatót, amelyen részletesen is beszél a döntéséről.

