Fernandinho még egy évig Manchesterben marad

A középpályáról korábban felröppentek pletykák, hogy esetleg hazatér Brazíliába, most azonban kiderült, mégis marad a Cityben.

„A munkát nem végeztük el!” – Fernandinho további egy évig még a Manchester City játékosa marad, miután meghosszabbította kontraktusát jelenlegi klubjával. A 36 éves középpályás szerződése a hónap végén járt volna le, Pep Guardiolának azonban a következő szezonban is szüksége van a brazilra.

A következő lesz a kilencedik idénye a Citynél Fernandinhónak, miután a Shaktartól sikerült őt megszereznie a manchesteri kékeknek.

„A fejemben, az elmémben az van, hogy ez a munka még nincs elvégezve! Éppen ezért döntöttem úgy, hogy maradok, mert szeretnék segíteni a klubnak, hogy elérje céljait.” – Fernandinho minden bizonnyal a Bajnokok Ligája győzelemre gondolt, mert ez az egy, amit a klub az olaj-milliárdok érkezése óta nem ért el.

„Mindig lehet javulni mindenben, mindig vannak új célok! És persze nekem, és a családomnak is nagy öröm, hogy Manchesterben maradhatunk. Ha a pályán és azon kívül is tudom úgy tudom segíteni a tárasaimat a jövőben is, ahogy eddig, akkor én leszek a legboldogabb ember a világon!

