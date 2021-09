Ferguson feltárta a titkot ─ ezért tért haza Ronaldo a Unitedhez

Az egykori skót szakember elmondta, milyen szerepet játszott a portugál világsztár visszatérésében.

Cristiano Ronaldo 12 év után idén nyáron visszatért az Old Traffordra. A portugál világsztár a hétvégén már be is mutatkozott régi-új csapatában, egy duplával segítette győzelemre Ola Gunnar Solskjaer csapatát a Newcastle elleni haza mérkőzésen. A találkozó előtt korábbi menedzserét, mentorát, Sir Alex Fergusont kérdezte a Viaplay, hogyan várja egykori tanítványa második bemutatkozását:

„Izgatott vagyok, ahogy sokan mások. A tegnapi nap várakozással telt, és ma reggel úgy ébredtem, hogy ez a nap be fog vonulni a Manchester United történelmébe."

A korábbi Manchester United vezetőedző felfedte a titkot, amire sokan kíváncsi voltak: milyen szerepet játszott az ötszörös aranylabdás hazatérésében:

„Nemcsak nekem köszönhető, hogy Ronaldo visszatért, rajtam kívül még rengetegen dolgoztak az ügyön. Fontos momentum volt, hogy Ronaldo vissza akart jönni, enélkül nem ment volna. Nem mondanám, hogy az érzelmeim irányítottak, de azért hatalmas kő esett le a szívemről, mikor minket választott, mert nem tudtam volna elképzelni a Manchester City mezében. Azt hiszem senki más sem. Ezért lépéseket tettünk azért, hogy hazatérjen, személyesen beszéltem a tulajdonosokkal, és az átigazolás létrejött. Véleményem szerint jó hatással lesz a csapatra, különösen a fiatal játékosokra."

