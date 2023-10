Férgek és varjak lepték el a Szusza Ferenc Stadiont

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára a szerbek elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A román sajtó szerint férgek és varjak lepték el a Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyegét, ahol csütörtök este a válogatottjuk sorsdöntő meccset játszik Fehéroroszországgal.

Mint ismeretes, a fehéroroszok az UEFA döntése alapján nem játszhatnak hazai pályán, így júniusban Izraelt és Koszovót is már Újpesten látták vendégül, így lesz ez most csütörtök este is a románokkal.

Szomszédaink azonban panaszáradatot zúdítottak a IV. kerületi gyepszőnyegre, aminek ugyan van valóságalapja, hiszen azt hetek óta tapasztalják az NB I-es bajnokira járók is, hogy valami gond van a fűvel, ám a klub szerint nem annyira tragikus a helyzet, mint azt a románok állítják.

„A pálya katasztrofális. Szerintem ez tiszteletlenség velünk szemben, ez nem normális. Ebben a sorozatban megtanultuk már leküzdeni az akadályokat, felkészültünk erre is, egy rossz gyep nem állhat az utunkba, de ez nem normális, főleg, hogy nézők nélkül játszunk, hasznos lett volna találni egy másik stadiont a közelben” - nyilatkozta Edi Iordănescu szövetségi kapitány, hozzátéve, nincs más lehetőségük, mint alkalmazkodni és a legjobbat kihozni a helyzetből, de nekik lesz nehezebb dolguk, mert az eredmény számukra fontosabb, és csak a győzelem az elfogadható részükről.

A kritikákra az Újpest FC az alábbi közleményt juttatta el a Nemzeti Sportnak:

„A román sajtóban a lárvákról és a varjakról közzétett képek és videó nem az Újpest FC stadionjában készült. Határozottan visszautasítunk minden rosszindulatú álhírt, a román sajtóban megjelent valótlan állítást. A pálya hetekkel ezelőtt elkapott egy fertőzést, amit szakembereink időben észleltek és az érintett szakaszon újravetették a pályát, mert a pálya jellegéből fakadóan ez volt az egyetlen megoldás. Ahhoz, hogy a pálya az érintett szakaszokon újra tökéletes állapotba kerüljön, időre van szükség, de ez a mérkőzések megrendezését nem befolyásolja. A pályán madárijesztők is vannak kihelyezve, éppen azért, hogy ne fordulhasson elő olyan eset, amiről a román sajtó fantáziál. A szerdai edzés után a játékosokat is megkérdeztük a pálya állapotáról és egyöntetű vélemény volt, hogy játékra alkalmas.”

Ha ez nem lenne elég, a románok korábban huligánok támadásaitól félve budapesti sétájukat is lemondták.