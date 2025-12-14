Ez nem Európa! A Debrecen a Groupama Arénában verte meg a Ferencvárost

A harmadik hajdúságiak a sikerükkel pontszámban utolérték, de rosszabb gólkülönbségük miatt megelőzni nem tudták a fővárosi riválisukat. Az FTC sorozatban három siker után kapott ki, így nem tudta visszavenni az első helyet a Győrtől. A zöld-fehérek ebben az idényben gyengén szerepelnek hazai pályán, ugyanis eddigi kilenc meccsükből csupán hármat nyertek meg és immár negyedszer vesztettek.

Az Európa-ligában remeklő címvédő kezdte jobban a mérkőzést, ráadásul a vendégeknél a századik élvonalbeli találkozóján szereplő Szuhodovszkit tíz perc után le kellett cserélni sérülés miatt. Mezőnyben ugyan kiegyenlített volt a játék képe, de a zöld-fehérek kezdeményezőbbek voltak, mégis az első nagy védést a hazaiak kapusának, Grófnak kellett bemutatnia.

A játékrész második felében már a hajdúságiak is vezettek lendületes és ígéretes támadásokat, gól viszont nem született, mert az egyik oldalon Nagy Barnabás lövését Varga Ádám védte, a másik oldalon pedig Dzsudzsák próbálkozása centikkel elkerülte a kaput.

Térfélcserét követően is jó iramban futballoztak a csapatok, az első két helyzet pedig a piros-fehérek előtt adódott, Szűcs távolról nem sokkal tévesztette el a jobb alsó sarkot, míg Bárány lövését Gróf hárította. A Debrecen a második félidőben a harmadik, egyúttal legnagyobb helyzetét már nem hibázta el: Szalai nagy hibája után a csereként beállt Komáromi első labdaérintéséből gólpasszt adott Báránynak, aki egy szép csel után talált a hálóba.

A DVSC a vezetés birtokában sem adta fel a támadások lehetőségét, többször végleg eldönthette volna a meccset, a hosszabbításban viszont már beszorította a Ferencváros, amelynek hiába voltak meg a helyzetei az egyenlítéshez, Varga több nagy védéssel megőrizte csapata számára a minimális előnyt a lefújásig.

NB I, 17. forduló:

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 0-1 (0-0)

Groupama Aréna, 10 657 néző, v.: Berke

gólszerző: Bárány (75.)

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.