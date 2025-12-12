„Kettőzött erővel küzdünk" – Varga Barnabás elárulta, miből merít erőt a Ferencváros

"Inkább a mi akaratunk érvényesült a pályán, igaz, hátrányba kerültünk egy vitatható szituációból. De a legjobbkor szereztük az egyenlítő gólt, változtatni pedig nem kellett, mert lendületben voltunk" - nyilatkozott az M4 Sportnak a Glasgow Rangers ellen győztes gólt szerző csatár.

Hozzátette, ha nem vezet a csapat, és kimarad egy ziccert, az különösen bosszantó.

"Ilyenkor kettőzött erővel küzdünk, a lényeg pedig a győzelem. Jó energia van az öltözőben, a hangulat tökéletes, szeretnénk hat pontot szerezni, és akkor jó érzésekkel mehetünk a téli szünetre"

- jelentette ki.

Ötvös Bence, az egyenlítő gól szerzője is a csapatmunkát emelte ki nyilatkozatában.

"Fontos pillanatban jött a gólom, a szünet előtt, nem is volt már középkezdés, ez nagy löketet adott a második játékrészre. Kezünkben volt a mérkőzés, az volt, amit elterveztünk, hiába kerültünk hátrányba. Csapatmunka volt, én is beletettem, amim volt, kicsit el is fáradtam. Hazai pályán mindenképp szerettünk volna győzni, bár Európában senki ellen nem könnyű nyerni, kellemetlen volt az ellenfél, de jól felkészültünk belőlük" - mondta.

A hatodik helyen álló magyar bajnok a következő fordulóban, január 22-én a görög Panathinaikoszt látja vendégül.

