Ferencváros: Rebrov maradására van a legnagyobb esély

Továbbra is megy a találgatás arról, hogy ki lesz a Ferencváros vezetőedzője. Fogadunk?

Rögzítsünk egy tényt: Szerhij Rebrovnak 2022 nyaráig szerződése van a Ferencvárossal és három bajnoki cím, egy BL- és egy EL-csoportkör után semmi nem indokolja, hogy a zöld-fehérek elengedjék a szakembert. Persze ezekben az esetbekben is a piac diktál, láthattuk, hogy Hansi Flicket is engedte kifarolni az érvényes megállapodásából a Bayern München. Vagyis ma már az edzők is kivásárolhatóak a szerződésükből és a hírek szerint Rebrov iránt az ukrán szövetség mellett az AEK Athen is érdeklődik. Elvileg mehet is, ha fizetnek érte.

Amennyiben távozik, akkor vélhetően külföldi szakember kerül majd a helyére, hiszen a hírek szerint Peter Ströger mellett, Roberto Donadoni és Eusebio Di Francesco is esélyes a munkára.

Az Unibeten már fogadni is lehet arra, hogy ki lesz a Ferencváros vezetőedzője. A fogadóiroda szerint a legesélyesebb továbbra is Szerhij Rebrov a legesélyesebb arra, hogy edző legyen a bajnoknál (1,07), majd jön Peter Ströger (5,00), Roberto Donadoni (12,00) és Eusebio Di Francesco (15,00).