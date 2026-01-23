A vitatott büntető és a hosszas várakozás

A Ferencváros és a Panathinaikosz összecsapása végül osztozkodással zárult, a találkozó utáni szakmai diskurzus középpontjába azonban a hazaiak vezető gólját megelőző tizenegyes került. A második félidőben Zachariassen lövése után a labda a görögök védője, Erik Palmer-Brown kezét érintette, amiért Mykola Balakin játékvezető azonnal büntetőt ítélt. Az esetet a VAR-szoba szokatlanul hosszú ideig, közel négy percen keresztül vizsgálta, miközben a stadionban és a képernyők előtt is mindenki arra számított, hogy a bíró a pálya szélén, saját szemével is meggyőződik a döntés helyességéről. A várakozás végén Balakin azonban a monitor megtekintése nélkül, kizárólag a fülére kapott információkra támaszkodva tartotta fenn eredeti ítéletét.

A transzparencia és a nemzetközi gyakorlat hiánya

Bár a szabálykönyv szerint a személyes visszanézés (OFR) nem kötelező abban az esetben, ha a videóbíró megerősíti a pályán hozott döntést, a nemzetközi szakmai gyakorlat ilyen súlyú szituációkban mást diktál. A lapunk által megkérdezett, nemzetközi szinten tevékenykedő magyar játékvezetők egybehangzó véleménye szerint a hasonló, mérkőzést befolyásoló eseteknél a transzparencia és a döntés elfogadtatása érdekében szinte elvárás a monitor használata. Ez az eljárásrendi sajátosság nem csupán a nézők tájékoztatását szolgálja, hanem a felfokozott hangulatú mérkőzések menedzselésének is alapvető eszköze, amelyet a hivatalos képzéseken is oktatnak a szakembereknek.

Lehetséges UEFA-következmények

Az UEFA szakmai elvárásai alapján a játékvezetőt akkor is elmarasztalhatják, ha maga az ítélet szakmailag jogos volt, de annak meghozatala nem felelt meg a modern, transzparens bíráskodás követelményeinek. A probléma jelen esetben nem a döntés tartalmával, hanem az eljárás módjával van, amely felesleges feszültséget szült a pályán. Mivel a Panathinaikosz később egyenlíteni tudott, az eset közvetlenül nem döntötte el a három pont sorsát, ám a játékvezetői protokoll ilyen jellegű mellőzése komoly negatív pontot jelenthet az ukrán bíró ellenőri jelentésében.