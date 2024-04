Ferencváros-Paks: még több utózönge, mely egyre kellemetlenebb

Ezúttal ismét porondon Bognár György, de Karakó Ferenc játékvezető is képbe került.

Az ulloi129.hu oldal szedett össze sérelmeket, melyek egy részére még szankciókat is várnak.

A Ferencváros-Paks meccs után történt ugyanis, hogy Bognár György bement az öltözőbe, így elmaradt a két edző meccs utáni kézfogása, azaz Bognár a pálya szélén a szokásokkal ellentétben nem gratulált Stankovicnak. Az MLSZ pedig külön felhívta a csapatok figyelmét, hogy azokat a sportszerűtlenségeket is szankcionálni fogják, amik nem az írott szabályokat, hanem úgymond a sportszerűség szellemét sértik meg – írják az ulloi129.hu-n. Ahogy fogalmaznak, ezért is kapott büntetést Dejan Sztankovic a piros lapos eltiltásán túl azért is, mert elhúzta a kezét Karakó Ferenc elől az emlékezetes debreceni kupameccsen.

Karakó egyébként a Ferencváros-Pakson egy alkalommal elővette a sárga lapot, de hatott rá a paksiak reklamálása és a lökdösődés után „elfelejtette” felmutatni azt Kovácsnak – írják mindezt a honlapon.