A Ferencváros egyik szurkolói oldala, az Üllői129 összegezte, hogy mennyien látogattak ki a különböző sorozatokban idén a Groupama Arénában.

2025-ben átlagosan 10.555-en voltak kíváncsiak az FTC hazai bajnoki mérkőzéseire, ez a nézettség alacsonyabb, mint a 2024-es bajnoki átlag (11.164), igaz, akkor kétszer is hazai pályán fogadta az Újpestet az NB I-ben.

Ami az európai porondot illeti, e két év összehasonlítását azonban már az idei esztendő nyerte, ekkor átlagosan 18.434-en voltak ott a Groupama Aréna lelátóin. Ezzel szemben 2024-ben 18.077 fő tekintette meg a nemzetközi hazai összecsapásokat.

Az FTC legközelebb már a 2026-os nemzetközi meccsátlagát alapozhatja meg a Panathinaikosz elleni hazai Európa-liga-találkozón, amelyet január 22-én rendeznek.

Az korábban eldőlt, hogy az FTC ott lesz az egyenes kieséses szakaszban, a kérdés már csak az, hogy sikerül-e az első nyolcban maradnia. Azzal ugyanis kihagyná a rájátszás körét, és rögtön a nyolcaddöntőben folytatná tavasszal.

