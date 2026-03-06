A Ferencváros és a magyarszabály kapcsolata

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Ferencváros honosítaná a téli igazolását, Franko Kovacevicet, aki magyar nagymamája révén lehetne magyar állampolgár. Időközben az is kiderült, hogy a támadó ugyan nem szándékozik magyar válogatott lenni, a klubért hajlandó a kettős állampolgárságra. Ezzel ugyanis az FTC könnyebben meg tudna felelni a Magyar Labdarúgó-szövetség által előírt magyarszabálynak.

Igen ám, csakhogy Szalai Ádám, a szabály egyik felügyelője, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet igazgatóhelyettese a Nemzeti Sportban elvetette azt, hogy Kovacevic úgy is beleszámítson a szabályba, ha nem szeretné magára ölteni a jövőben a meggypiros mezt.

„Mindenre igyekszünk megtalálni a megoldást - kezdte Szalai. - A kiskapuk mindig is létezni fognak, a célunk azonban az, hogy a klubokkal közösen eljussunk oda: ne legyen rájuk szükség. Ha valaki mégis megpróbál élni velük, akkor az a feladatunk, hogy gyorsan reagáljunk, finomítsunk a szabályozáson, és a közös cél irányába tereljük vissza a rendszert.

A fiatal vagy honosított játékos akkor elfogadható megoldás, ha valódi hozzáadott értéket képvisel a magyar válogatott számára – erre volt is példa az elmúlt időszakban. Az viszont nem elfogadható, ha olyan játékos honosításával próbálják kijátszani a magyar szabályt, aki várhatóan nem fog, vagy nem is játszhat a magyar válogatottban. Erre is lesz megoldás a szabályozásban.”

A Bunteto.com ennek kapcsán felveti, hogy vajon miért nem számított arra az MLSZ, hogy előbb-utóbb valamelyik együttes megpróbálja ily módon kijátszani az előírást. A portál megjegyzi, hogy az orosz elitcsapatok szintén honosítással próbálnak megfelelni az ottani hazai játékosokra vonatkozó előírásoknak.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.