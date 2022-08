Ferencváros: komoly ajánlat érkezett az alapemberért

Megfontolandó ajánlatot kaptak a meghatározó játékosra.

Törökországi lapértesülések szerint az előző idényt hatodik helyen záró Besiktas 1,7 millió eurós ajánlatot tett Samy Mmaee játékjogáért. Az épp sérüléséből lábadozó belsővédőért egy korábban tett 1,4 milliós ajánlatot már elutasított a Ferencváros, így most még több pénzt ajánlottak érte a törökök. A klubhoz közel álló gundembesiktas.com arról ír, a marokkói válogatott Mmaee már találkozott is a zöld-fehérek vezetőségével, illetve Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzővel, akiknek jelezte is távozási szándékát.

Korábbi nyilatkozatok, illetve az üllői129.hu információi szerint Samy, illetve testvére, az épp sérüléséből felépült Ryan Mmaee távozására legkorábban a téli világbajnokságot követően kerülhet sor, addig ugyanis nem szeretnének nagy változást az életükben, amivel akár a kerettagságot is veszélyeztetnék.

Samy Mmaee 2021 telén igazolt az akkor még Szergej Rebrov vezette Ferencvárosba, akikkel eddig két bajnoki cím mellett az előző idényben a Magyar Kupát is elhódította.

