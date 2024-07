Ferencváros: jöhet akár mumus is....

Megvannak a csoportok a BL-selejtezőben - ismét kapuban a Klaksvík.

Hétfőn sorsolják a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga selejtezőjének harmadik körét. Az UEFA azonban pár órával a sorsolás előtt már a BL selejtezőben szereplő csapatokat két részre bontotta.

A BL selejtezőjében szereplő Ferencváros továbbjutása (a selejtező második körében a walesi The New Saints ellen játszik) esetén is kiemelt lenne. A harmadik fordulóban az alábbi párharcok győztesét kaphatja:

UE Santa Coloma (andorrai)–Midtjylland (dán)

Malmö (svéd)–Klaksvík (feröeri)

Panevezys (litván)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)