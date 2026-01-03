A rutinra építenek a Népligetben: ettől is megy jól a Fradinak az El-ben

A nemzetközi kupaporondon gyakran mondják, hogy a rutin aranyat ér, és úgy tűnik, a Ferencvárosnál is erre a filozófiára építettek az idei szezonban. A FootballMeetsData X-oldala rangsorolta az Európa-liga ligaszakaszában szereplő csapatokat a pályára lépő játékosok átlagéletkora alapján (a játszott percekkel súlyozva), az eredmények pedig azt mutatják: a magyar bajnok nem a tinédzserekre, hanem a kipróbált harcosokra bízza a döntést.

A listát a görög PAOK vezeti 29,5 éves átlaggal, őket szorosan követi a szerb Crvena Zvezda (29,2) és a görög Panathinaikos (29,1). A Ferencváros ebben az illusztris, régiós riválisokkal teli társaságban az 5. helyet foglalja el, 28,4 éves súlyozott átlagéletkorral.

Jól látszik, a közép-kelet-európai régió csapatai (PAOK, FCSB, FTC) inkább a rutinban és az összeszokottságban bíznak a nemzetközi porondon.

A statisztika kettős üzenetet hordozhat a Ferencváros számára: egyrészt megnyugtató, hogy érett, nemzetközi szinten is tapasztalt játékosok alkotják a csapat magját, másrészt jelzi, hogy a közeljövőben szükség lehet a vérfrissítésre és a keret fiatalítására, ha a klub tartani akarja a lépést a modern futball trendjeivel.