ÉLŐ! Fokozódik az aranycsata az NB I-ben, Sallaiék óriási lépést tehetnek a bajnoki cím felé

Kiemelt fontosságú rangadókat rendeznek az NB I-ben, ami a bajnoki címre és a nemzetközi kupaszereplésre is óriási hatással lehet. A Ferencváros három pontos hátrányban van az ETO FC mögött a tabella második helyén, Robbie Keane csapata a jelenleg ötödik Paksot fogadja a Groupama Arénában. Az éllovas győriekre nehéz idegenbeli fellépés vár, ugyanis a dobogós DVSC otthonában lépnek pályára Schön Szabolcsék. A Fradi csak egy győzelemmel és egy győri vereséggel veheti vissza a vezetést a tabellán, míg a Paks egy meglepetésszerű sikerrel és egy debreceni pontvesztéssel akár a harmadik helyre is előre léphet. Az NB I vasárnapi meccseit IDE KATTINTVA élőben követheted.

Angliában a Manchester City várja FA-kupa döntős ellenfelét, a Chelsea a Leeds Uniteddel dönt a fináléról. Olaszországban az Inter a Torino vendégeként tehet nagy lépést a bajnoki cím felé, míg a BL-indulás szempontjából kiemelt rangadót játszik egymással a Milan és a Juventus a San Siróban.

Sallai Roland csapata, a Galatasaray jelenleg négy pontos előnyben van a Fenerbahce előtt, a két csapat pedig éppen egymás ellen játszik. Ha győz a Galata, három körrel a vége előtt hét pontra növelheti az előnyét, míg egy esetleges Fener siker újra nyílttá teheti a török Szuperliga végjátékát. Sallai Rolandék sorsdöntő meccsét IDE KATTINTVA követheted élőben.

