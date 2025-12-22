A Ferencváros korábbi edzője a szomszédban kaphat állást

Akár már hétfőn bejelentheti a Crvena zvezda, hogy Dejan Stankovic veszi át a csapat irányítását. A Csakfoci szerb lapértesülésekre hivatkozva arról ír, hogy ezúttal is a trénerrel tart majd az edzői stábja, Nenad Sakic asszisztensedzőként tevékenykedik majd, Pierluigi Brivio a kapusok felkészítéséért fog felelni, illetve Federico Pannoncini lesz az erőnléti edző.

Fontos kiemelni, hogy ők mindannyian együtt dolgoztak Sztankoviccsal a Ferencvárosnál is.

Korábban egyébként már irányította a szerb elitcsapatot, amellyel három szerb bajnokságot és két Szerb Kupát nyert a 2019-20-as és a 2022-23-as évad között. Nem mellesleg pedig kétszer Európa-liga-csoportkörébe vezette a Crvena zvezdát.

Idén azonban régen látott gödörbe került a klub, és hat bajnoki mérkőzésen sem tudott diadalmaskodni (három vereség és három döntetlen), így 20 kör után egy pont előnnyel a Partizán Belgrád vezeti a szerb pontvadászatot. Az Európa-ligában jelenleg a 17., továbbjutást érő pozícióban tanyázik a Zvezda.

Köztudott, hogy az FTC-től végül zavaros körülmények között, még a 2023-24-es szezon vége előtt távozott a szerb tréner.

A Szpartak Moszkvánál folytatta, ahol azonban kevésbé jött ki neki a lépés. A 2024-25-ös idényben negyedikként zárt a piros-fehérekkel, novemberben pedig a hatodik helyen álltak, amikor Sztankovicsot felállították a kispadról.

