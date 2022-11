Fényűző stadionok a világnak, fapados szállások a szurkolóknak - ez a katari vb!

Fogadj 20-szoros szorzóval Kylian Mbappé kaput eltaláló lövéseinek számára a Franciaország–Ausztrália vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A katari világbajnokságot napról napra érő számos kritika a rendező ország különféle hiányosságai miatt, melyek mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Talán joggal lenne elvárható, hogy egy ekkora sportesemény a legjobb körülmények közt kerüljön megrendezésre 2022-ben. Ez azonban korántsincs így.

A Portfolio hívta fel a figyelmet a BBC News videóira, melyeken jól látszik a sátrak puritán berendezése, a biztonság és az alapvető infrastruktúra szinte teljes hiánya. Érdemes megemlíteni, hogy nem filléres szállásokról van szó, 175 font azaz több mint 80 000 forint egy éj ezekben a sátrakban.

The horrifying experience #worldcup fans discovered when they checked into the Fan Village in #Qatar. For £175 a night, these tents are worst than most budget hotel’s room!



With a budget of $220 billion spent on hosting the World Cup, I’m sure the host can do a better job. pic.twitter.com/hgH8ihIQIl