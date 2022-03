Felvette a kapcsolatot a Manchester United Erik ten Haggal

A Manchester United kispadjára a nyáron minden bizonnyal új menedzser ül le, Ralf Rangnick vélhetően nem folytatja a munkáját és valóban tanácsadó lesz a Vörös Ördögöknél. A német szakembert egyébként is csak ideiglenes menedzsernek nevezték ki Ole Gunnar Solskjaer távozása után, és bár a kezdeti viszonylagos sikerek után sokan arról beszéltek, hogy akár a szezon végeztével is maradna, az utóbbi idők eredménytelensége, és a távolodó Bajnokok Ligája szereplés biztosító negyedik hely okán ezek a hangok alábbhagytak.





Több név is felmerült, mint lehetséges megoldás a Manchester United menedzseri posztjára, az egyik az Ajax mestere, Erik ten Hag. Az amszterdamiak szárnyalnak edzőjükkel, vezetik a holland bajnokságot, és a Bajnokok Ligájában is reális esélyük van bejutni a legjobb nyolc közé, miközben élvezetes, szórakoztató támadófocit játszik a csapat. Erik ten Hagot hónapok óta az egyik favoritként tartják számon az Old Traffordon, most pedig a Sky Sports szerint a szebb napokat is látott Manchester United illetékesei felvették a hollanddal a kapcsolatot, bár egyelőre csak formális megbeszélésekről szólnak a hírek.





Ten Hag szerződése 2023 nyaráig szól, így vélhetően valamennyit fizetni kellene az Ajaxnak, ugyanakkor az is igaz, hogy a két klub között remek a viszony, hiszen a hollandok vezérigazgatója az az Edwin van der Sar, aki 2005 és 2011 között szolgálta – nem is akárhogy – a manchesterieket.