Féltucat magyar fiatal kapott szerződést az NB I-es klubnál

A Diósgyőri VTK hivatalos oldalán számolt be róla, hogy a napokban hat fiatal labdarúgójával kötött profi szerződést, akik mostantól akár az NB I-es felnőtt csapatnál is bevetésre kerülhetnek.

Név szerint Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Szamosi Ádám, Vincze Dániel, Patrik Zrnic és Marsel Zrnic írta alá élete első felnőtt szerződését. Valamennyi játékos 16-19 éves.

A miskolciak klubhonlapja kihangsúlyozta, hogy a labdarúgókkal a DVTK hosszú távra tervez. Az egyesület és az akadémia karrier - és életpálya modellt kíván nyújtani. Ezt a folyamatot segíti az NB III-ban szereplő csapat, a másodosztályban szereplő Kazincbarcikával kötött kooperációs szerződés, a legjobbak előtt pedig az élvonalbeli együttes öltözője is nyitva áll.

"Az utánpótlás labdarúgásban minden bizalom megelőlegezett, előre nem lehet tudni, hogy mi lesz a kifutás. A mostani “hatos fogatban” azonban nagyon bízunk. Vincze Dániel már többször is készült az NB I-es kerettel és hét közben a másod osztályú Kazincbarcika edzéseit látogatja. Bőven van benne lehetőség. Bacsa Benjámin a példaértékű hozzáállással és megalkuvást nem tűrő motivációval rendelkezik, emellett fizikálisan és mentálisan készen áll a rá váró feladatokra. Demeter Milán olyan pozícióban játszik, amely iránt folyamatos a kereslet a piacon. Balhátvédként sokra viheti, ha jövőben is így áll a munkához. Sokat kell még tanulnia, de a többiekhez hasonlóan igyekszünk segíteni az útját. Szamosi Ádám pozitív hozzáállásával, személyiségével, küzdeni tudásával már a fővárosi klubnál is kiemelkedett a korosztályából, a felnőtt futballba történő integrálását pedig a DVTK-nál folytathatja. A bosnyák korosztályos válogatott Zrnić ikrek - Patrik és Marsel - pedig ebben a szezonban az NB III.-as együttes védelmének oszlopai lehetnek, de velük is az a célunk, hogy idővel az első csapat erősségei legyenek" - fogalmazott Simon Miklós, a DVTK LSA szakmai igazgatója.