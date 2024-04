Feltámadt ugyan a Fenerbahce, de a húsvéti csoda elmaradt

Végül, ha csekély előnyt is, de azt kiharcolta a Ferencváros egykori ellenfele.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Európai Konferencia Liga csütörtöki napjának egyik, hanem a legjobban várt mérkőzése volt az Olimpiakosz-Fenerbahce találkozó.

A cikk lejjebb folytatódik

Görög-török csata a pályán és azon kívül, pokoli hangulat, óriási meccs – ez várt ránk. És ezt is kaptuk!



Az irányítást a görögök ragadták magukhoz, melynek a 8. percben szemmel látható eredménye is volt. Az Olimpiakosz Fortounis révén előnyhöz jutott.

A Fenerbahce csak kereste a játékát, de nem lelte meg, az első félidő derekán azonban a hazaiak megduplázták előnyüket – Jovetic talált be, 2-0, így is fordultak a felek.

A második félidőben is nagyon jó volt a hangulat és a meccs is. De továbbra is az Olimpiakosznál volt az uralom, a törökök csak mentek az eredmény és ellenfelük után. Az Olimpiakosz gárdája pedig köszönte szépen, és az 57. minutumban belőtték a harmadik góljukat is. 3-0, sejthető volt, hogy innen a Fenerbahce csapatának nincs visszaút. De ahogy egy-egy narrátor mondaná most: “de volt”. Hogy az előző időszak balhéi, vagy a játéktudás okozta-e a törökök vesztét, nehéz megmondani.

Végül, ha csak egy góllal is (3-2), de nyert az Olimpiakosz, mely így is azért előnnyel várhatja a visszavágót.