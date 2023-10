Felsültek az angolok a BL-ben: az Arsenal és a Manchester United is kikapott

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Fiorentina elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Bajnokok Ligája A és B-csoportjában is képviseltette magát angol csapat, azonban mindkét mérkőzésen elbukták a győzelmet.

Manchester United-Galatasaray

Gólváltással indult az első félidő Manchesterben. Marcus Rashford egy igen szép megindulás után keményen adott középre, ahol Rasmus Hojlund erőből befejelte védője mellől a labdát. De nem tartott sokáig a hazaiak öröme, hiszen hat perccel később Zaha indult be a középső védők mögé és habár Diogo Dalot fogta a támadót, a tizenhatoson belül lebirkózta őt és egy szerencsés, megpattanó labdával átemelte André Onana felett a labdát.

A fordulás után a Vörös Ördögök újra nyeregbe akartak kerülni. Rashford tökéletesen indult be a vendégek védelme mögé, majd önzelten akart lenni második alkalommal is és lepasszolta a labdát a mellette érkező Bruno Fernandesnek, azonban a védők visszaértek az utolsó pillanatban és tisztázni tudtak. Pár perccel később Hojlund egy lesgóllal jelezte, hogy kész megszerezni a második találatát. Végül összejött a duplázás a dán támadónak. Kihasználta a védelmi megingást Hojlund, majd szinte az egész félpályán végigvitte a játékszert és gólt lőtt.

Azonban ennél az esetnél sem tartott sokáig az MU öröme. Yilmaz lágyan passzolta oda a labdát a kapu előtt érkező Akturkoglu elé, aki igazított egyet, majd a kapu bal alsó sarkába lőtt. A hidegzuhany pedig csak ezután jött Erik ten Hag együttesének. A 77. percben Onana adta el a labdát a kapuhoz közel, majd a tizenhatoson belülre törő Mertenst buktatta Casemiro, akit ezután kiállítottak. Mauro Icardi kihagyta a tizenegyest, de pár perccel később javított helyzetén és egy beindulás után átemelte a United hálóőrét. A hazaiak nem tudtak emberhátrányban alkotni, második vereségüket is elszenvedték a BL-ben.

Lens-Arsenal

Szinte a United meccshez hasonlóan már a találkozó elején megszerezte a vezetést az Arsenal. Az ellenfél hibáját kihasználva Gabriel Jesus megszerezte a labdát és a hálóba lőtt. Kilenc perc múlva azonban már a franciák örülhettek: Adrien Thomasson vette át a labdát Elye Wahi passzát követően, felnézett, majd védhetetlen lövést zúdított a tizenhatosról a kapu jobb oldalába.

A Lens a fordulás után sem állt le, a hazaiak megszerezték a vezetést és a győzelmet is a 69. percben. Elye Wahi hatalmas önbizalomról tett tanúbizonyságot, a tizenhatoson nem átvette, hanem azonnal kapura lőtte a labdát. A kapáslövés a kapu bal oldalába ment. Sőt az Arsenalt a vereségen kívüll még a balszerencse is sújthatja, hiszen Bukayo Sakát sérülés miatt le kellett cserélni. Az Arsenal elbukta a pontszerzést és egy kulcsemberét is.

További eredmények:

FC Köbenhavn-Bayern München 1-2

Inter-Benfica 1-0

Napoli-Real Madrid 2-3

PSV-Sevilla 2-2