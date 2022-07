Felkészülés: Agyonverte a United a Liverpoolt

Négyet hintettek a Vörös Ördögök a Vörösöknek.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Manchester United és a Liverpool egymás ellen játszotta első nyári felkészülési mérkőzését, méghozzá Thaiföldön, a Rajamangala Stadionban.

Eric ten Hag nagyjából a legerősebb összeállításában küldte pályára övéit, míg Jürgen Klopp együttesében például Van Dijk, Alexander-Arnold és Szalah is a kispadon kapott helyet.

A United az első félóra végére kétgólos előnyre tett szert, előbb Sancho használt ki egy hatalmas védelmi hibát, majd pedig szilveszteri kabaré-jelenetekkel tarkított "akció" végén Fred emelte át Alissont.

A Liverpool mestere ezután - kapusát kivéve - teljes sorcserét hajtott végre, de játékosai még be sem melegedtek, Martial csent el egy labdát a Vörösök térfelén, majd a kapuig robogott, s egymaga be is fejezte a támadást, góllal.

A szünetben Ten Hag is másokkal képzelte el a folytatást, míg Klopp is kapust cserélt, majd egyóra játék elteltével utóbbi újabb tíz másik futballistát próbált ki a gyepen, de ez sem segített a 'Poolon, a 76. percben egy gyors támadás végén Facundo Pellistri állította be a 4-0-ás végeredményt.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Premier League következő idényében a Manchester United végső sikere 34.00-s, a top4-es helyezése 2.50-es szorzóval fogadható. (x)