Felháborító! Brutálisan beleszálltak a magyar válogatott játékosokba "Szoboszlainak a Liverpool közelében sem kellene lennie"

Eamon Dunphy az Irish Mirror újságírója most sem bírta magában tartani igencsak polgárpukkasztó gondolatait.

Miután Írországnak sikerült 2-1-re legyőznie a magyar válogatottat és megszakította a 14 meccs óta tartó veretlenségi sorozatot.

Az Irish Mirror újságírója, Eamon Dunphy, akinek már korábban is voltak hasonló megnyilvánulásai, ezúttal is beleszállt a magyar válogatottba:

"Az Eb helyett mi otthon ülünk majd, arcunkat az üveghez szorítva és irigykedve. És sajnálkozni is fogunk, mert Írország van olyan jó, mint jónéhány csapat az Eb-n, efelől semmi kétségem. A legutóbbi estéből nem szabad túl sokat kiolvasni, de tény, hogy Írország teljes értékű győzelmet aratott egy olyan csapat ellen, amely hosszú veretlenségi sorozattal rendelkezett.

Első számú kapusuk Gulácsi Péter, aki öt évet töltött a Liverpoolban úgy, hogy egyetlen meccset sem játszott. Magyarország legtapasztaltabb védője Lang Ádám, aki a ciprusi Omoniánál játszik. A középpályán olyan játékosaik vannak, mint Nagy Ádám - aki az olasz másodosztályban szereplő Spezia játékosa -, Gazdag Dániel a Philadelphia Unionból és a Sunderlandből érkező Callum Styles - a Sunderland a 16. helyen végzett a Championshipben. Elöl, a magyarok arra az Ádám Martinra építhetnek, aki a koreai bajnokságban tesped és Vancsa Zalánra, aki Belgiumban a második ligában szerepel" – és ezzel még csak a jégegy csúcsát kapargatta a szerző, majd hozzátette:

"Természetesen van egy sztárjátékosuk is a magyaroknak. Legalábbis egyesek szerint, furcsa okokból. De én láttam már eleget Szoboszlai Dominikot játszani ahhoz, hogy tudjam, nem szabadna egy Liverpool kaliberű klub közelében sem lennie.

Az elmúlt szezonban lőtt néhány szemet gyönyörködtető gólt a Vörösök mezében, és adott egy-egy már-már hollywoodi passzt. De ő azért is dicséretet kap, mert előrefelé fut a labdával - bár a futásai általában zsákutcákba vezetnek. Figyelemre méltónak tartottam, hogy Szoboszlai a szezon végén kevesebbet játszott a Liverpoolban, mint korábban. Jürgen Klopp gyakran Curtis Jonest vagy Harvey Elliotot állította be helyette - szerintem Kloppnál is leesett a tantusz, hogy Szoboszlai nem elég jó.

A Liverpool új menedzserénél, Arne Slotnál a középpálya az a terület, ahol nagy szükség van a javulásra. És egyáltalán nem lepődnék meg, ha Szoboszlai nem győzné meg őt. Lehet, hogy Premier League-szintű játékos, de egy középcsapat az ő szintje, nem a Liverpool” – majd arra kitért, hogy szerinte az írek vannak olyan szinten, mint a magyarok:

"A fentiekkel csak arra akarok rámutatni, hogy Magyarország messze van attól, hogy bárhogyan is különleges legyen, de ők mennek az Eb-re, míg az ír játékosok különböző egzotikus nyaralóhelyeken lesznek majd. Írországhoz hasonlóan Magyarország is hosszú ideje nem tudja kvalifikálni magát a világbajnokságokra. Egyik vb-re sem jutottak ki 1986 óta, de ez lesz zsinórban a harmadik Eb-jük. Ez is azt mutatja, hogy az Európa-bajnokságra történő folyamatos kijutás egy olyan ország számára, mint Írország, teljesen elérhető kellene, hogy legyen.

A vendégek 14 meccsen át tartó, 2022-ig tartó veretlenségi sorozattal érkeztek Dublinba, de nem tűntek számomra egy szinttel Írország fölöttinek"

Tény, hogy a mieink nem teljesítettek éppen a legjobban és ezzel újabb indokot szolgáltattak a fotelhuszároknak arra, hogy kérdőre vonják őket, de azt azért tegyük hozzá, hogy a dublini mérkőzésen több forgatókönyvet is kipróbált Marco Rossi és az, hogy ez nem vezetett újabb győzelemhez vagy döntetlenhez, csupán annak az eredménye, hogy az olasz szakember úgy akar megérkezni Németországba, hogy nem csak 1 vagy 2 forgatókönyve van az adott ellenfelek ellen.