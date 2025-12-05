Inaki Williams of Athletic Club runsGetty Images
Bózsik Tamás

Felépült sérüléséből a rutinos támadó, az Atlético Madrid ellen térhet vissza?

Az Athletic Bilbao csapatkapitánya másfél hónap után edzett együtt ismét a csapattal.

Még október elején, az RCD Mallorca elleni spanyol bajnoki mérkőzésen szenvedett izomsérülést Inaki Williams, az Athletic Bilbao játékosa. Ernesto Valverde vezetőedzőnek azóta nyolc találkozón kellett nélkülöznie a ghánai válogatott csatárt, de spanyol sajtóhírek szerint hamarosan ismét kifuthat a pályára. 

A csütörtöki edzésen már megtette mindezt - értesült a Mundo Deportivo. A portál azonban arra is kitért, egyelőre kérdéses, hogy szerepet kap-e a baszk együttes szombat esti, Atletico Madrid elleni bajnoki mérkőzésen.

Sérülése előtt egyszer vette be az ellenfelek kapuját a La Ligában Williams, éppen a Mallorcával szemben szerzett gólt a 2-1-re megnyert összecsapáson. 

Csapata meglehetősen hullámzóan teljesít ebben a szezonban: 15 bajnoki találkozón 20 pont áll a neve mellett, ami jelenleg nyolcadik helyre elég. A bilbaóiak a Bajnokok Ligájában is érdekeltek, itt öt meccs után egy győzelmet, egy döntetlent és három vereséget számlálnak. 

Primera Division
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
