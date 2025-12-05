Felépült sérüléséből a rutinos támadó, az Atlético Madrid ellen térhet vissza?

Még október elején, az RCD Mallorca elleni spanyol bajnoki mérkőzésen szenvedett izomsérülést Inaki Williams, az Athletic Bilbao játékosa. Ernesto Valverde vezetőedzőnek azóta nyolc találkozón kellett nélkülöznie a ghánai válogatott csatárt, de spanyol sajtóhírek szerint hamarosan ismét kifuthat a pályára.

A csütörtöki edzésen már megtette mindezt - értesült a Mundo Deportivo. A portál azonban arra is kitért, egyelőre kérdéses, hogy szerepet kap-e a baszk együttes szombat esti, Atletico Madrid elleni bajnoki mérkőzésen.

Sérülése előtt egyszer vette be az ellenfelek kapuját a La Ligában Williams, éppen a Mallorcával szemben szerzett gólt a 2-1-re megnyert összecsapáson.

Csapata meglehetősen hullámzóan teljesít ebben a szezonban: 15 bajnoki találkozón 20 pont áll a neve mellett, ami jelenleg nyolcadik helyre elég. A bilbaóiak a Bajnokok Ligájában is érdekeltek, itt öt meccs után egy győzelmet, egy döntetlent és három vereséget számlálnak.