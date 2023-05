Feláll a PSV kispadjáról Van Nistelrooy - HIVATALOS

A korábbi játékos szerint nem kapott elég támogatást a klubtól.

Kedden este ült le a PSV Eindhoven vezetőségével beszélni Ruud Van Nistelrooy, szerdán pedig bejelentette a klubtól való távozását.

A holland edző azzal indokolta egyoldalú döntését, hogy az utóbbi hetekben nem kapta meg a vezetőségtől a kellő támogatást és bizalmat, ezért a bajnokság vége előtt egy meccsel feláll a csapat kispadjáról. Van Nistlerooy a játékosokkal is közölte döntését.

A távozása azért is érdekes, mivel a holland tréner tavaly nyáron ült le a PSV kispadjára és valamivel kevesebb, mint egy szezon alatt megnyerte a Holland Kupát és a Holland Szuperkupát is. A bajnokságban sem teljesített rosszul, amennyiben pontot szereznek a Kerkez Milost is foglalkozató AZ Alkmaar ellen, akkor a dobogó második fokán végeznek.

Az utolsó fordulóban a korábbi másodezdő, Fred Rutten veszi át az irányítást.