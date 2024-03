Fél éven belül másodszor törte csontját az Újpest ellen a listavezető középpályása!

Valószínűleg maszkot kell majd hordania.

Orrcsonttörést szenvedett a csütörtöki, Újpest elleni Magyar Kupa-mérkőzésen a paksiak 20 esztendős középpályása, Vas Gábor - adta hírül a paksifc.hu.

Az utánpótlás-válogatott futballistát a találkozó 53. percében, egy ütközést követően kellett lecserélnie Bognár Györgynek.

„Nem nagyon emlékszem a történtekre, felugrottam, majd hirtelen már a földön feküdtem. A levegőben az újpesti játékos hátulról, a karjával véletlenül orron vágott. Orvosunk már a pályán megállapította a törést, ami rettentően fájt, így nem tudtam folytatni a mérkőzést. A hazaérkezésünket követően rögtön Szekszárdra mentem, ahol a röntgenfelvételek is megerősítették, eltört az orrcsontom. Ezt követően a helyére is tették, ami érdekes módon - gondolom, a sok fájdalomcsillapítótól - nem is fájt annyira. Most pár napig pihennem kell, aztán valószínűleg maszkot kell csináltatnom. Bizakodó vagyok, meglátjuk, hogyan alakul a jövő hét, én már akkor újra a csapat rendelkezésére állnék" - nyilatkozta a klub honlapjának Vas Gábor, aki augusztusban kulcscsonttörést szenvedett, szintén az Újpest elleni bajnokin.

A paksiak honlapja hozzáteszi, bíznak benne, hogy a március végén esedékes Paks-Újpest összecsapást gond nélkül hozza majd le a középpályás.