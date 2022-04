Fehérvár: visszavonul a 48-szoros válogatott játékos

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A csakfoci.hu információi szerint Elek Ákos a szezon végén szögre akasztja a stoplist. A 48-szoros magyar válogatott középpályás 2019 januárjában tért haza a kazah Kajrat Almatiból Fehérvárra. Kezdetben minden jól is ment, a 33 éves védekező középpályás alapembernek számított Székesfehérváron, azonban másfél év után a második csapathoz száműzték, azóta egyik edző sem számolt vele az első csapatban.

Elek neve többször szóba került többször is szóba került több NBI-es és NBII-es csapatnál is, azonban a középpályás végül maradt a MOL Fehérvár FC II-nél, és úgy néz ki a harmadosztályban fejezi be pályafutását.

A korábbi válogatott játékos pályafutását a Kazincbarcikában kezdte, majd a Videotonhoz került, játszott Törökországban, Kínában és Kazahsztánban is, de a Diósgyőrnél is lehúzott négy szezont.

