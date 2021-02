Fehérvár: újabb jelölt a kispadra

Nem segített Márton Gábor távozása a Fehérváron, hisze az együttes Szalai Tamás megbízott edző irányítása mellett kikapott a Diósgyőrtől 3–1-re. Véglegesen kinevezett szakvezető egyelőre nincs, de újabb jelöltről szóló hír akad.

Ahogy korábban is beszámoltunk róla esélyes a kispad megszerzésére Thomas Doll, aki a Ferencvárossal bajnoki címet és a Magyar Kupát is nyert. Rebesgetik, hogy az olasz Cristiano Bergodinak is van esélye az állásra. Ő korábban több román csapatnál is dolgozott, de játékosként a Lazio-ban 186 meccsen lépett pályára.

És az új hírek szerint Szabics Imrével is felvette a kapcsolatot a MOL Fehérvár. A Ferencváros, az osztrák Sturm Graz, a német VfB Stuttgart, Mainz és Augsburg korábbi harminchatszoros válogatott támadója dolgozott Dárdai Pál mellett a magyar nemzeti együttesnél, jelenleg pedig az osztrák csapatnál pályaedző.

A hírek szerint a MOL Fehérvárnál egyre sürgetőbb a helyzet és a héten bemutatják az új vezetőedzőt. A csapat vasárnap Zalaegerszegen lép pályára.