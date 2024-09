Fehérvár: kapusposzton erősítés, a középpályán gyengülés?

Egy poszton már biztosan változik az NB I-es klub kerete, de egy másik is eldőlhet ma.

155 NB I-es meccsel a háta mögött érkezik a legutóbb Görögországban ténykedő Nagy Gergely a Fehérvárhoz. A kapust szabadon igazolható játékos szerezte meg az NB I-es alakulat.

Viszont szépen, lassan (feltehetőleg ma) az a hír is beigazolódhat, hogy a norvég középpályás, Tobias Christensen pedig a Rapid Bucurestnél köthet ki. A hírek szerint a 24 éves középpályás már Romániában van orvosi vizsgálaton, s mivel szomszédunknál ma zárul az átigazolási időszak, még ma be is jelenthetik. A vételár elvileg 1 millió euró körül mozog.