Fehérvár: Huszti a játékosait kritizálta, majd elismerte, hogy a kiesés ellen küzdenek

A Zalaegerszeg hazai pályán hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a bennmaradásért küzdő MOL Fehérvárt a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójának első szombati mérkőzésén. A Fehérvár immár öt kör óta nyeretlen az élvonalban. Huszti Szabolcs a találkozó utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy jól kezdték a mérkőzést, meg is szerezték a vezetést, és utána is volt egy-két lehetőségük, amiből akár gólt is szerezhettek volna.

„Sajnos utána megismétlődött, ami az elmúlt meccseken is, tudom, hogy lent van a játékosok önbizalma, de pont ilyenkor a vezetés tudatában, ugyanúgy ahogy a Puskás Akadémia ellen is múlt héten, kell jobban átérezni, hogy a kiesés ellen küzdünk, és sajnos nem érzem teljesen, hogy a játékosok ezt átérzik"

A 39 éves szakember ezután kitért arra is, mi a baj a csapattal, miért nem sikerül semmi:

„Hiányoznak a karakterek a pályán, akik ezt meg tudnák fogni, vannak sértődések azok részéről, akik nem játszanak, de minden edzőnek, így nekem is az a célom, hogy a legjobb csapatot küldjem fel a pályára."

Huszti a végül az idei célokról is beszélt:

„Ki kell mondanunk kifelé is, hogy a kiesés ellen küzdünk és nehéz helyzetben vagyunk, de most ebből a helyzetből kell elérnünk azt, hogy elkerüljük a kiesést."

