Ismét eladó a háromszoros magyar bajnok klub

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ugyanis már akkor leszögezte, hogy csak egy évig fogja igazgatni a Videotont, mivel csak a 2025-26-os szezon végéig tudta volna fenntartani a klubot úgy, hogy azt ne a város költségvetése bánja – emlékeztetett az NSO.

Ennek megfelelően 2025 őszén már kiírt az önkormányzat egy pályázatot Fehérvár F.C. Kft. üzletrészének értékesítésére, amit azonban megszüntetett.

Ennek oka az volt, hogy a két pályázóval és számos hazai, valamint nemzetközi érdeklődővel egy új tender keretében szerette volna folytatni a tárgyalást, amit 2026. május 22-én el is indított.

Az Öltözőn Túl szúrta ki, hogy a kedd reggel meg is jelent a klubhonlapon a részletes pályázati kiírás, ami egyfordulós, illetve a tulajdonrész 100%-ára vonatkozik. A leírás szerint a pályázó felek maximum 100 pontot kaphatnak, ebből 70 adható a vételárra, 20 működtetési koncepcióra, míg tíz a pénzügyi forrás mértékére.

A háromszoros magyar bajnok Videoton 39 ponttal a nyolcadik helyen zárt az NB II idei szezonjában.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.