Fegyelmi okokból kitették a sztárkapust a vb-keretből

Nem sokkal a Szerbia ellen világbajnoki mérkőzést megelőzen derült ki, hogy Kamerun válogatottja kitette a keretéből első számú kapusát, André Onanát.

A hírek szerint a kameruni válogatott szövetségi kapitánya, Rigobert Song fegyelmi okokra hivatkozva kitette csapata keretéből első számú kapusát, André Onanát.

Az Inter hálóőre védte a "szelidíthetetlen oroszlánok" kapuját a torna első mérkőzésén a Svájc elleni 1-0-s vereség alkalmával, amikor 26 tizenhatoson kívüli labdaérintésével kapusok közti vb-rekordot állított fel.

Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Onana szakmai kérdésekben összekülönbözött a szövetségi kapitánnyal, és mivel a kapus nem volt hajlandó változtatni a játékstílusának, mindez feszültségeket szült az öltözőben, ezért döntöttek a száműzése mellett.

André Onana has been removed from Cameroon’s squad. Been told that the reason is a discussion with head coach as he insisted for different style of goalkeeping, more ‘traditional’ 🇨🇲 #Qatar2022



Onana has no intention to change his style — tense situation & so he’s been excluded. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz