Örömhír a Barcelona-szurkolók számára: Öt hónap után újra edzésbe állt a csapat sztárja

Óriási lökést kapott a komoly célokért harcoló FC Barcelona: öt hónap után ismét csapatedzésen vett részt a középpálya motorja, Gavi.

A középpályás eddig csak egyéni munkát végzett és könnyített labdás gyakorlatokat csinált, most először kapcsolódott be újra a teljes taktikai edzésmunkába a műtétje óta. Ez azt jelenti, hogy a visszatérésének utolsó szakaszába lépett.

A vezetőedző, Hansi Flick számára Gavi közelgő bevethetősége szinte egy „új igazolással” ér fel. A katalánok a bajnoki hajrában és a nemzetközi porondon is komoly célokért küzdenek, és egy ilyen mentalitású, agresszív, labdabiztos középpályás óriási taktikai pluszt jelenthet majd a német mester számára.

A klub ugyanakkor rendkívül körültekintő. Egy ilyen súlyos sérülés és beavatkozás után az orvosi stáb nem akar kockáztatni. Flick állítólag kifejezetten ragaszkodik ahhoz, hogy a játékost semmiképp se siettessék, hiszen a prioritás egyértelmű: hosszú távú egészség, nem rövid távú haszon. A klubvezetés igyekszik minden külső nyomástól megóvni a játékost, hiszen korábban már komoly megpróbáltatásokon ment keresztül.

A szakmai stáb szerint a következő napok terhelésre adott reakciói határozzák meg a további lépéseket. A legfontosabb cél az esetleges visszaesés elkerülése.

