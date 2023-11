Fantasztikus sorozat: a magyar válogatott a vb-győztest is megelőzte

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A magyar válogaottt szófiai 2-2-es döntetlennel kijutott az Európa-bajnokságra a selejtezőcsoportból, így a nemzeti csapat sorozatban harmadszor lesz ott a kontinensviadalon. Marco Rossi csapata ráadásul sorozatban a 11. mérkőzését vívta meg veretlenül.

A magyar válogatott legutóbb egy évvel, egy hónappal és 22 nappal ezelőtt, 2022. szeptember 26-án, a korábbi csapatkapitány, Szalai Ádám búcsúmeccsén, az Olaszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen kapott ki (2–0-ra hazai pályán), azóta minden sorozatot figyelembe véve 11 találkozóján nem talált legyőzőre (hat győzelem, öt döntetlen).

Ez a széria egyben azt is jelenti, hogy Szalai Ádám utódja, Szoboszlai Dominik továbbra is veretlen a magyar válogatott csapatkapitányaként, illetve azt is eredményezheti, hogy ha vasárnap Montenegró nem nyer a Puskás Arénában, akkor Marco Rossi együttese veretlenül zárja a 2023-as naptári évet.

Miután az argentin válogatott kikapott Uruguaytól, és 14 meccs után újra legyőzőre talált, a magyar válogatotton kívül az egész világon csak Algériának van több meccset számláló, de időben rövidebb sorozata a rendes játékidőben. Az észak-afrikaiak legutóbb 2022. november 19-én, Svédországban szenvedtek vereséget, azóta 18 mérkőzésen 11 győzelmet és hét döntetlent jegyeztek.