Fabrizio Romano szerint Alphonso Davies eldöntötte, hol folytatja pályafutását

2025-ben jár le jelenlegi szerződése.

Alphonso Davies jövője már 2024 nyarán forró téma volt, mivel a Bayern München sorozatos szerződéshosszabbítási kísérletei ellenére, a kanadai nem kötelezte el magát hosszú távon a bajorokkal, jelenlegi kontraktusa pedig 2025 nyarán lejár. Az idő vészesen fogy a német rekordbajnok számára, hiszen januárban már aláírhat új állomáshelyén a szélső védő, Fabrizio Romano legfrissebb információi szerint pedig Davies már el is döntötte, hova igazol ingyen.



A mindig jól értesült transzferguru a Relevóra hivatkozva azt állítja, hogy a balhátvéd a Real Madrid játékosa lesz. A Királyi Gárda folyamatosan kereste a lehetőséget, hogy balhátvédet igazoljon, mivel Ferland Mendy és Fran García nem tűnt életbiztosításnak. Davies neve már nyáron is felmerült, úgy tűnik, most révbe ért a BL-címvédő.