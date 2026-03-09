Tovább gyűrűzik Fabrizio Romano botránya, az átigazolási guru perrel válaszolhat

Az ominózus videó március 3-án, délután jelent meg Fabrizio Romano X-oldalán, ezt követően pedig több nemzetközi sportlap, a L'Équipe, a Daily Mirror, és a OneFootball is élesen kritizálta az olasz átigazolási gurut. A lapok szerint ugyanis ezzel a reklámmal Romano átlépett egy határt, ami a portálok szerint akár a hitelességét is kikezdheti.

Romano állítólag jogi útra terelné az ügyet

Romano egyelőre nem szólalt meg az ügyben, azonban az olasz sportújságíró állítólag jogi lépéseket fontolgat, amiért a lapok megsértették a jó hírnevét. Romanóhoz közel álló források szerint 10–15 millió euró közötti kártérítést követelhet, arra hivatkozva, hogy a megjelent cikkek ártottak a szakmai hitelességének és a munkájának.

Az ügyvédei jelenleg is azon dolgoznak, hogy Olaszországban hivatalosan is benyújtsák a keresetet.

Fabrizio Romano a világ vezető sportújságírója

Fabrizio Romano a világ egyik legismertebb sportújságírója, Instagram-oldalát 42,5 millióan, Facebook-oldalát 30 millióan, X-oldalát 27 millióan, Youtube-csatornáját pedig 3 millióan követik. Már-már hivatalosnak tekinthető átigazolási bejelentéseivel, ún. "here we go"-jaival várt világhírűvé.

Romano egyelőre nem reagált nyilvánosan a kritikákra.

