Goal.com
Live
Fabrizio RomanoXX
GOAL

Tovább gyűrűzik Fabrizio Romano botránya, az átigazolási guru perrel válaszolhat

A világ legismertebb átigazolási szakértőjét, Fabrizio Romanót heves bírálatok érték, miután megjelent egy promóciós videó, amelyben egy szaúdi humanitárius szervezetet mutat be. Az olasz újságíró több nemzetközi lap szerint ezzel átlépett egy határt, Romano azonban egyelőre nem reagált az őt ért vádakra, de állítólag jogi útra terélné az ügyet.

Az ominózus videó március 3-án, délután jelent meg Fabrizio Romano X-oldalán, ezt követően pedig több nemzetközi sportlap, a L'Équipe, a Daily Mirror, és a OneFootball is élesen kritizálta az olasz átigazolási gurut. A lapok szerint ugyanis ezzel a reklámmal Romano átlépett egy határt, ami a portálok szerint akár a hitelességét is kikezdheti. 

Romano állítólag jogi útra terelné az ügyet

Romano egyelőre nem szólalt meg az ügyben, azonban az olasz sportújságíró állítólag jogi lépéseket fontolgat, amiért a lapok megsértették a jó hírnevét. Romanóhoz közel álló források szerint 10–15 millió euró közötti kártérítést követelhet, arra hivatkozva, hogy a megjelent cikkek ártottak a szakmai hitelességének és a munkájának. 

Az ügyvédei jelenleg is azon dolgoznak, hogy Olaszországban hivatalosan is benyújtsák a keresetet. 

Fabrizio Romano a világ vezető sportújságírója

Fabrizio Romano a világ egyik legismertebb sportújságírója, Instagram-oldalát 42,5 millióan, Facebook-oldalát 30 millióan, X-oldalát 27 millióan, Youtube-csatornáját pedig 3 millióan követik. Már-már hivatalosnak tekinthető átigazolási bejelentéseivel, ún. "here we go"-jaival várt világhírűvé.

Romano egyelőre nem reagált nyilvánosan a kritikákra.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0