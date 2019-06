Fabregas: Nyugodj békében, Jose Antonio Reyes. Nagyon szeretlek!

Szívszorító üzenettel búcsúzott a honfitársa az elhunyt labdarúgótól.

Ahogy arról ma beszámoltunk korábban, Jose Antonio Reyes tragikus körülmények közt, egy autóbalesetet követően vasárnap kora délután elhunyt.

A 35 éves futballsita halálhíre megdöbbentette a futballvilágot, és a nehezen felfogható eset után a focivilág szereplői is megemlékeztek Reyes-ről.

Köztük egyik barátja, honfitársa és csapattársa az -nál, Cesc Fabregas tett ki közösségi oldalára egy nagyon megható üzenetet.

"Az első barátom voltál a foci világában. Amikor együtt voltunk a spanyol válogatottal, te mindig mínusz 10 fokra állítottad a légkondit, mert csak úgy tudtál aludni. Egy szerény srác voltál, aki mindig mosolygott, egy fantasztikus személyiség és kiváló focista.

Sosem felejtem el, amikor az első angliai Karácsonyomat veled és a családoddal tölthettem, hiszen teljesen egyedül voltam 16 évesen. Sosem felejtem el a közös tenisz-focimeccseinket az edzések előtt és után.

A pályán is nagyon egymásra tudtunk hangolódni. Én mindig is a foci egyik legnagyobb tehetségének tartottalak, és nem tévedtem. Két nappal ezelőtt egy interjúban éppen rólad beszéltem. Mi volt ez? Egy jel, hogy sose felejtselek el?

Hogyan is felejthetnélek el, sosem felejtünk el. Mindig a szívünkben maradsz. Nyugodj békében, Jose Antonio Reyes. Nagyon szeretlek!"

De nem csak Fabregas, hanem egykori edzője és klubja, az Arsenal is megemlékezett róla. Wenger is twitter üzenetben írta meg, hogy az Arsenal-szurkolók a szívükbe zárták és mindig is emlékezni fognak rá, az Ágyúsok pedig tiszteletük jeléül félárbócra eresztették zászlajukat.