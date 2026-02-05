Hamarosan egy elitcsapat edzője lehet az olasz világbajnok, állítja a főnöke

Előbb-utóbb egy nagycsapat kispadján találhatja magát Fabio Grosso, a Serie A-ban szereplő Sassuolo vezetőedzője - legalábbis a klub elnöke, Giovanni Carnevali szerint.

"Mindig is magabiztos voltam, mert tudtam, hogy egy versenyképes csapatot építettünk, amelynek egy remek edzője van

- kezdte az elnök a La Gazzetta Dello Sportnak, arra utalva, hogy a klub újoncként a középmezőnyben tanyázik a bajnokságban.

- Grossónak nagy szerepe van a jó szereplésünkben, arra hivatott, hogy egy topcsapatnál kössön ki. A filozófiánk mellett ki fogunk tartani, szeretnénk bennmaradni a Serie A-ban, és azon vagyunk, hogy olyan tehetségeket fejlesszünk, akiket eladva versenyképesek tudunk maradni."

Grosso irányításával a zöld-feketék a tavalyi szezonban kiharcolták a visszajutást az olasz élvonalba, ebben az idényben pedig egyelőre a bennmaradást érő 11. helyen állnak, 12 ponttal a kiesőzóna fölött.

Az egykori legendás balhátvéd tagja volt a 2006-ban világbajnokságot nyerő olasz válogatottnak, az ő gólja döntötte el a Németország elleni elődöntőt. 2017-ben lett először vezetőedző, ült már a Bari, a Hellas Verona, a Brescia, a svájci Sion, a Frosinone, valamint a Lyon kispadján is.