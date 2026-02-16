„Ez egy brutális időutazás volt” – A sárban dagonyázva, egyetlen kaput eltaláló lövéssel jutott tovább a Wolves az FA Kupában

Magyar érdekeltség a sártengerben

A Grimsby Town soraiban ott volt a magyar szurkolók számára ismerős Turi Géza Dávid is. A korábbi utánpótlás válogatott középpályás és csapata számára ez volt az év meccse, és a körülmények – bármennyire is mostohák voltak – nekik kedveztek: a sár és a vízszintesen szakadó eső kiegyenlítette a tudásbeli különbséget a két osztálynyi különbség ellenére.

„Ez egy hamisítatlan, régi vágású kupacsata volt. Hideg, eső, sár és küzdelem” – nyilatkozta Sam Johnstone, a Wolves kapusa a TNT Sports-nak. – „A srácok közül sokan még sosem látták az angol alsóbb osztályok valóságát, nekik ez egy brutális ébresztő volt.”

Egyetlen lövés döntött a továbbjutásról

Bár Turiék mindent elkövetettek az óriásölés érdekében, a PL-ben idén hatalmasat szenvedő Wolves a rutinjára és a küzdeni tudására támaszkodott. A statisztika elképesztő és a hazaiak számára dühítő: a Wolves egyetlen alkalommal találta el a Grimsby kapuját a 90 perc alatt, de ez az egyetlen villanás elég volt a győzelemhez és az ötödik fordulóba kerüléshez.

David Artell, a Grimsby menedzsere érthetően büszke volt játékosaira, köztük Turira is: „Egy élvonalbeli csapatot limitáltunk egyetlen kaput eltaláló lövésre ilyen körülmények között. Ez mindent elmond arról, mennyire jól játszottunk. A sár tette különlegessé a meccset, de a végén a minimális különbség döntött.”

Kupa-menetelés a kiesés árnyékában

Rob Edwards, a Wolves 43 éves menedzsere számára ez a győzelem több mint egy szimpla továbbjutás. A Premier League-ben 26 meccs után is utolsó helyen álló „Farkasok” számára az FA Kupa jelenti az egyetlen vigaszt a szurkolók számára a szinte elkerülhetetlen kiesés előtt.

„Nem a szépségdíjas játékról szólt a mai nap. Fejelések, blokkolások, egyszerű alapmegoldások – ez kellett a túléléshez” – mondta Edwards a BBC-nek. – „Amikor megérkeztünk és láttuk a tócsákat a pályán, tudtuk, hogy ez a meccs a mentalitásról fog dönteni.”

A Wolves számára azonban nincs megállás: szerdán a sárfürdő után az Emirates tükörsima gyepe vár rájuk, ahol a bajnoki éllovas Arsenal ellen kellene valahogy pontot menteniük. Turi Géza Dávidék pedig emelt fővel térhetnek vissza a League Two küzdelmeibe.

