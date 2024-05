FA-Kupa: A Manchester United győzött, bebiztosították az Európa-liga indulást

Erik Ten Hag jövője a trófea elhódítása után is kétes a Vörös Ördögök kispadján.

2-1-es győzelmet aratott a Manchester United a városi rivális Manchester City felett az FA-Kupa szombat délutáni döntőjében a Wembley-ben.

Erik Ten Hagot még az ág is húzta ebben a szezonban – a sérüléshullámok főként a védelmet sújtották, azonban a szezon utolsó (és a Vörös Ördögök szempontjából a legfontosabb) mérkőzésére egyedül Luke Shaw, Tyrell Malacia, illetve Harry Maguire nem épült fel. A bajnokságban az elkeserítő nyolcadik helyen végeztek, így csak egy kupagyőzelemmel tudták megmenteni az idei szezont és életben tartani a reményeket, hogy jövőre a nemzetközi porondon is képviseljék a klubot.

Pep Guardiola ezzel szemben sokkal kiegyensúlyozottabban vezette a Manchester City-t győzelemre a Premier League-ben, azonban már korábban kiderült, hogy a triplázás az idei szezonban elmarad, hiszen a Real Madrid kiejtette őket Bajnokok Ligája-negyeddöntőben.

Habár az első tíz percben valóban csak a Vörös Ördögök keresték a labdát, mégis előttük adódott az első ziccer. A szezonban már alapembernek tekinthető Alejandro Garnacho előtt adódott, azonban a szemsérülés miatt lábadozó Edersont helyettesítő Stefan Ortega hárítani tudott. A fiatal argentin támadónak azonban már második alkalommal sikerült a gólszerzés. Josko Gvardiol átfejelte a kimozduló kapusa felett a labdát, amelyre Garnacho csapott le és gyakorlatilag az üres kapuba helyezte a játékszert.

A Manchester United szurkolók kisebb érzelmi hullámvasúton ülhettek, hiszen a 38. percben Marcus Rashford gólját még les miatt érvénytelenítették, azonban egy perc múlva már egy tökéletesen felépített támadás végén Kobbie Mainoo gurított öt méterről a hálóba megduplázva a Vörös Ördögök előnyét.

A szünetben Guardiola két cserével próbálta felrázni a csapatát: Jérémy Doku és Manuel Akanji is pályára lépett. A kisebb vérfrissítés bejött, hiszen a fordulás után Erling Haaland a lécet találta a tizenegyespont környékéről. Kyle Walker és Julián Álvarez is próbálkozott a második félidőben, azonban végül csak Doku tudta bevenni André Onana kapuját. A belga támadó egy 17 méterről leadott lövését védte be a hálóőr, a jobb alsó sarokba csorgott be a játékszer. A gól már túl későn jött a City szempontjából, sőt a csapatot a hétperces hosszabbítás sem mentette meg.

Visszavágott a tavalyi kupadöntőben elvesztett vereségért a United, ezzel megmentve 2023/24-es szezon becsületét. Arról azonban még nincsenek pontos információk, hogy vajon ez volt-e Erik Ten Hag utolsó mérkőzése a kispadon.

A Vörös Örödök FA-Kupa győzelmével kialakult a pontos névsor is, akik az európai kupasorozatokban indulhatnak a következő szezonban. Az Arsenal, a Manchester City, a Liverpool és az Aston Villa a Bajnokok Ligájába, a Manchester United és a Tottenham Hotspur az Európa-ligába, míg a Chelsea a Konferencia-ligába kvalifikálta magát.