Ezt várja az EL-visszavágótól Rebrov és Sigér

A Fradi trénere meg akarja mutatni, hogy mire képesek a zöld-fehérek.

Csütörtökön este a Groupamában lép pályára a a Suduva ellen az EL-csoportkörbe jutásért vívott visszavágón.

A felek az első meccsen gólnélküli döntetlent értek el, a találkozó előtt Sergei Rebrov és Sigér Dávid sajtótájékoztatón mondta el várakozásait.

- Minden meccs egyformán fontos a számomra, minden mérkőzésre maximálisan készülök, de a holnapi mégis különleges jelentőséggel bír. Remélem, az egész csapat megmutatja, mire vagyunk képesek valójában, hogy mit jelent az egész klubnak a főtáblára kerülés, és hogy csapatszinten igenis van bennünk erő - kezdte Rebrov, aki újságírói kérdésre kitért a hétvégi, elleni, váratlan vereséggel végződött bajnoki mérkőzésre, és annak hatásaira is.

- Felcsúton a második félidőben nagyon rosszul játszottunk, remélem, ez egy jel minden játékosom számára, hogy visszaszerezzék a kellő motivációt. Mindenképpen tanulnunk kell a hibáinkból, ha ezúttal sikeresek akarunk lenni, bízom benne, hogy ez sikerülni is fog.

Sergei Rebrov kérdésre válaszolva elmondta, úgy látja, a Suduvának van egy kiforrott stratégiája, és holnap sem vár tőlük más játékot, hiszen ezzel eddig sikeresek tudtak lenni.

- Nekünk viszont ki kell javítani a hibáinkat, sokat kell támadnunk, agresszívan kell futballoznunk, és sokkal jobb helyzetkihasználásra lesz szükségünk, mint korábban.

A tréner az esetleges hiányzókkal kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, Mikalai Sichnevic sérüléssel bajlódott az elmúlt időszakban, nemrég kezdett el újra teljes értékű edzésmunkát végezni, így az ő játéka kérdéses, rajta kívül viszont mindenki fitt és játékra kész.

- Természetesen mindenki nagyon várja ezt a találkozót. De nem meglepő, hogy egy várhatóan telt házas hazai mérkőzésen extrán motiváltak a játékosok. Nem kell nagyobb motiváció egy labdarúgó számára, mint egy ilyen kaliberű találkozó. Reméljük, türelmesen tudunk játszani, ez kulcsfontosságú elem lehet. Ami az én hangulatomat illeti, nem szeretem az "ideges" szót használni, nem fejezi ki azt az érzést, ami ilyenkor bennünk van. Nem tartunk ugyanis az eseményektől, hanem nagyon várjuk már, hogy ott legyünk, és elkezdődjön a mérkőzés - zárta gondolatait Sergei Rebrov.

Sigér Dávid elmondta, a felcsúti mérkőzés nemhogy letargikusan hatott volna a keretre, de még jobban feltüzeli a csapatot, mindenki bizonyítani akar.

- Ami engem illet, nagyon felbosszantott a hétvégi mérkőzésünk. De ahogy láttam, ezzel a többiek is így voltak. Úgy érzem, kialakult bennünk egy egészséges dac, ami kicsit már a litvániai mérkőzés után is megvolt. A Puskás elleni találkozó egy intő jel volt, hogy elgondolkodjunk, hol és miként tudunk még több energiát belefektetni a sikeres szereplésbe, akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken. Holnap minden egyes idegszálunkkal azon leszünk, hogy megnyerjük ezt a nagyon fontos mérkőzést.

A középpályást élete első válogatott meghívójáról is faggatták.

- Az elmúlt egy évben, ha nem is mondanám, hogy mindenképpen számítottam rá, de célom lett, hogy meghívót kapjak. Most viszont még nem felhőtlen az örömöm, hiszen mint mondtam, nagyon nagy kihívás előtt állok a klubcsapatommal, nagyon nagy a holnapi meccs tétje, és vasárnap is vár még ránk egy bajnoki, úgyhogy egyelőre a mostani feladataimra koncentrálok. Szóval amellett, hogy óriási megtiszteltetés és nagy öröm a válogatott keret tagjának lenni, igazán még nem tudtam megélni a dolgot.

