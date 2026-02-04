Ezt nem teszi ki az ablakba Conte: Keményen beleállt a Napolitól távozó játékos

Noa Lang megtörte a csendet váratlan nápolyi távozásával kapcsolatban, egyértelműen Antonio Contét tette felelőssé azért, hogy mindössze fél év után véget ért olaszországi kalandja. A holland szélső szerint igazságtalan bánásmódban volt része, kapcsolat pedig gyakorlatilag nem is létezett közte és a temperamentumos edző között.

A 26 éves támadó – aki kölcsönben a Galatasarayhoz igazolt, hogy életben tartsa világbajnoki álmait – a Transfer Deadline Show-ban beszélt őszintén arról, miért romlott meg villámgyorsan a helyzete Nápolyban.

„A helyzet szerintem önmagáért beszél” – kezdte Lang, láthatóan frusztráltan.

„Hogyan mondjam ezt normálisan? Nem működött a dolog az edzővel. Maradjunk ennyiben.”

Bár Hollandiában gyakran tartják megosztó figurának, a játékos szerint ezúttal nem ő volt a probléma forrása.

„Tudom, hogy Hollandiában sokan azt gondolják, mindig velem van a baj, de egyszer majd kiderül az igazság” – utalt sejtelmesen a háttérben zajló eseményekre.

„A klubot tisztelem, jó kapcsolatom volt szinte mindenkivel. De ez a "politikai" viselkedés nem nekem való.”

Lang hangsúlyozta, hogy a távozás nem volt könnyű döntés, és cáfolta azt a képet, hogy elszigetelődött volna az öltözőben.

„Őszintén szólva időbe telt, mire döntöttem” – mondta a Galatasaray ajánlatának elfogadásáról.

„Nem vagyok az a típus, aki fél év után el akar menni.”

Állítása szerint a csapaton belül kifejezetten kedvelt volt, és szakmailag is rendben tette a dolgát – a problémák kizárólag a szakmai stábbal voltak.

„Tízből kilenc ember nem akarta, hogy elmenjek. Jó voltam a közegben, minden nap keményen edzettem” – jelentette ki.

„Nem kaptam sok percet és rengeteg kritikát kaptam a teljesítményem miatt. Ezzel egyáltalán nem értettem egyet. A körülményekhez képest kihoztam a maximumot.”