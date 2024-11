Ezt látnod kell: Dárdai Bence megszerezte első Bundesliga-gólját! – VIDEÓ

FC Heidenheim vs Wolfsburg

A VfL Wolfsburg 3–1-s győzelmet aratott a Heidenheim otthonában a Bundesliga 10. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. Dárdai Bence kezdőként lépett pályára a Wolfsburg színeiben.

A szerencse ezúttal sem hagyta cserben a Wolfsburgot a heidenheimi meccs első félidejében: a harmadik percben Yannick Gerhardt lövését védte be a vendégek kapusa, Kevin Müller, majd a játékrész végén Dárdai Bence egy kipattanót pöccintett a hálóba, ezzel megszerezve első Bundesliga-gólját.

A 18 éves magyar játékos gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza.

A két vendéggól között Mathias Honsak is betalált, de a heidenheimi középpályás találatát les miatt érvénytelenítette a VAR.

A fordulás után a Heidenheim is éledezett, és a 64. percben Marvin Pieringer fektében szerzett góljával szépített. A kapott gól után a vendégek inkább az eredmény tartására törekedtek (Dárdai Bencét a 80. percben cserélték le), miközben a hazaiak próbáltak veszélyt teremteni a támadóharmadban. A 88. percben két ordító gólhelyzetet is elpuskázott a Heidenheim, ezt pedig megbüntette a VfL: Tiago Tomás egy eladott labdára lecsapva biztosította be az alsó-szászországi klub győzelmét.

Bundesliga, 10. forduló

Heidenheim–VfL Wolfsburg 1–3 (0–2)