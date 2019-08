Ezt gondolja a jelöléséről Zsóri Dániel

Elmondta véleményét a magyar labdarúgó.

Ahogy arról már beszámoltunk ma, a FIFA jelölte Zsóri Dániel találatát is az idei Puskás-díjra.

Zsóri Dániel csodagólját is jelölték a Puskás-díjra

Az érintett most az M4Sportnak nyilatkozott, amelyről az mti.hu számolt be.

- Meglepett, noha a RangAdó gáláján megnyertem a díjat a bajnokság legszebb góljáért. De nem gondoltam volna, hogy erre is jelölni fognak - fogalmazott Zsóri.

Hozzáfűzte: bár többen is mondogatták neki, hogy esélye lehet a jelölésre a Puskás-díjért, ő kinevette őket. Felidézte, kissé mögé érkezett a labda, amellyel így nem tudott volna mást csinálni, megpróbálta a kapunak háttal állva ellőni, és sikerrel járt.

Mint mondta, igyekezett túllépni a találaton, inkább a játékra koncentrált, és arra, hogy továbbra is gólokat szerezzen.

Zsóri gólján kívül a brazil Matheus Cunha ( ), kolumbiai Juan Fernando Quintero (River Plate), a svéd Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy), az argentin Lionel Messi (FC ), az olasz Fabio Quagliarella (Sampdoria), az angol Andros Townsend (Crystal Palace), valamint három női játékos, a kameruni Ajara Nchout (Valerenga), az amerikai Amy Rodriguez (Utah Royals) és az északír Billie Simpson (Cliftonville Ladies) jelölt az elismerésre.

A találatok kiválasztásánál a 2018. július 16. és 2019. július 19. közötti időszakot vették figyelembe.

- Nagyszerű születésnapi ajándék a FIFA-tól Magyarországnak, hogy az idén tízéves Puskás-díjnak végre magyar jelöltje is van. Álomszerű történet, hogy egy magyar szurkolói ötlet megvalósítására sikerült annak idején rábeszélnünk a FIFA-t, amely azóta az Aranycsapat zseniális kapitányáról elnevezett díjjal kitüntette mások mellett Cristiano Ronaldót, Neymart, Zlatan Ibrahimovicot vagy a legutóbb Mohamed Szalah-t - mondta az MTI-nek Szöllősi György, a Puskás-ügyek nagykövete, a Nemzeti Sport főszerkesztője, aki fontos szerepet játszott a Puskás-díj létrejöttében és egyedüli magyarként az eddigi összes díjátadó gálán ott volt.

- Ha lehetett hiányérzetünk az elmúlt évek csillogó díjátadó gálái után, akkor annak legfeljebb az volt az oka, hogy az eddigi száz jelölt között egy magyar sem akadt. Az első -es meccsén a Fradi ellen a 93. percben győztes gólt ollózó Zsóri Dániel azonban gondoskodott róla, hogy ez az álom is valóra váljon: a földkerekség szurkolói mostantól egy magyar játékos Puskás-díjára is szavazhatnak, egy olyan gól révén, amely tökéletesen megfelel az elismerés klasszikus követelményeinek, hiszen az esztétikum, a pazar technikai kivitelezés mellett a gólt a körülményei is különlegessé teszik - fogalmazott Szöllősi György hangsúlyozva, hogy mindenkit köszönet illet, aki lobbizott a gól jelöltségéért, és azoknak is köszönet jár, akik majd szavazni fognak rá.

A cikk lejjebb folytatódik

A FIFA honlapján szeptember 1-én éjfélig lehet voksolni. A korábbi évekhez képest változás, hogy a három legtöbb szavazatot kapó gól közül egy legendás játékosokból álló zsűri választja majd ki a győztest, aki szeptember 23-án, a milánói Scalában sorra kerülő FIFA-gálán veheti majd át az elismerést.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!