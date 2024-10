Ezt a két játékost ajánlották Marco Rossi figyelmébe!

Folyamatos az egyeztetés a szövetségi kapitánnyal a keret kialakításáról.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Terjedelmes interjút adott a csakfoci.hu-nak Szélesi Zoltán, az U21-es válogatott szövetségi edzője, aki többek között értékelte az általa irányított csapat idei teljesítményét, beszélt a módszereiről, ambícióiról, és azt is elárulta, melyik két játékosát ajánlja Marco Rossi figyelmébe.

A cikk lejjebb folytatódik

"Ha pusztán a tényeket nézzük, hogy nyertünk Kazahsztánban, legyőztük Máltát és Belgiumot is, ráadásul utóbbit idegenben és csak az olimpiai bajnok, csoportelső spanyolok tudtak minket felülmúlni egy góllal, akkor maximálisan elégedett lehetek. Spanyolország ellen sem voltunk távol a nagy bravúrtól, hiszen egy kis szerencsével a végén egyenlíthettünk volna" - kezdte Szélesi, aki 9 éve dolgozik az MLSZ utánpótlásában, így a tapasztalata lehetett az egyik fő oka, hogy az év elején kinevezték Gera Zoltán utódjának.

"Remélem, van nyomósabb is, például az, hogy fejlődött a szakmaiságom. Nem a munkaviszonyom hossza miatt kaptam meg ezt a pozíciót, nem is ajándékba, hanem a korábbi munkáim elismeréseként. Eddigi munkásságom kis koronája ez a kinevezés" - vélekedik az egykori magyar válogatott védő.

A 42 esztendős szakember a lapnak azt is elárulta, kikre gondolt, amikor arról beszélt, ajánlásokat tud tenni Marco Rossinak egy-két játékosával kapcsolatban.

"Például Hegyi Krisztiánra, aki ugyan a Motherwellnél keveset véd, de nálunk olyan teljesítményt nyújt folyamatosan, hogy az A válogatott bő keretébe is beférhet ennek alapján. Nekünk arra kell figyelnünk, hogy mentálisan minél jobb állapotban legyen. A másik ilyen játékos Németh Andris, aki a Hamburgban nem játszott, a klubváltása után azonban már kapja a játékperceket, ami meg is látszik a teljesítményén. Nyilván neki gólokat kell szereznie, gólpasszokat adni, ha az A válogatottba vágyik, az már nem elég, hogy a mezőnyben nagy munkát végez. Mindkét játékost tiszta szívvel tudom ajánlani Marco Rossi figyelmébe, de természetesen ő dönt majd" - felelte Szélesi, hozzátéve, folyamatosan egyeztetnek az olasz mesterrel a keretek kialakításáról, s a játékrendszert tekintve is törekednek arra, hogy folyamatos legyen az átmenet a felnőtt válogatotthoz képest.

"A korábbiakban volt eltérés a felállási formát tekintve. A három belső védő adott, de mi három belső középpályással és két 9-essel játszottunk. Most azonban már törekszünk arra, hogy a játékosok számára folyamatos legyen az átmenet. Ez egyáltalán nem gond számomra, hiszen jól ismerem az A csapat stílusát, ezt ötvözzük az általam képviselt stílusjegyekkel" - magyarázta az egykori újpesti labdarúgó, akiről úgy hírlik, a legkeményebb edző a szövetségnél.

"Nem vagyok puhány, ezt elismerem. Tudom, hogy mit szeretnék és azt határozottan képviselem. Egy működőképes modellt próbálok átadni a játékosoknak. A keménység ugyanakkor „simogatással”, kedvességgel, viccelődéssel is jár. Nekem az a legfontosabb, hogy a játékosaimat a mérkőzésekre olyan állapotba hozzam, hogy ne legyen bennük blokk és mindig a felszabadult tudást hívják elő magukból. A magyar futballisták hajlamosak csak akkor kiadni a maximumot, ha valami után futnak, például vezet az ellenfél vagy már csak öt perc van a mérkőzésből. Sok kommunikációval és őszinteséggel dolgozom, tudják, hogy amit kérek tőlük, az sikerre vezethet. Bízom benne, hogy hiteles vagyok nekik és beállnak mögém. Ha kell, élő várfalat húznak a kapunk elé és váratlan megoldásokkal gólt szereznek" - mondta Szélesi, aki azt is elárulta, korábban az NB I-ből és az NB II-ből is voltak megkeresései.